Музыкальный фестиваль «Жара» в Москве отменили.
Он должен был состояться 27 июня. Зрителям предложат вернуть билеты или обменять их на билеты на 2022 год
Музыкальный фестиваль «Жара» в Москве отменили.
Он должен был состояться 27 июня. Зрителям предложат вернуть билеты или обменять их на билеты на 2022 год
Дата: 2021/06/24 16:00
Раздел: Life-style
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