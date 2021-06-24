ЕС необходимо наладить диалог с Россией для безопасности всего континента. Об этом завил президент Франции Эммануэль Макрон.
По его словам, ЕС не может дальше мириться с отсутствием диалога с Россией.
ЕС необходимо наладить диалог с Россией для безопасности всего континента. Об этом завил президент Франции Эммануэль Макрон.
По его словам, ЕС не может дальше мириться с отсутствием диалога с Россией.
Дата: 2021/06/24 15:42
Раздел: Новость
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