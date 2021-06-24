Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении медалями «За освобождение Лачина» военнослужащих ВС Азербайджана.
Об этом сообщает пресс-служба президента.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении медалями «За освобождение Лачина» военнослужащих ВС Азербайджана.
Об этом сообщает пресс-служба президента.
Дата: 2021/06/24 14:28
Раздел: Новость
Просмотров:
45
Мы смогли получить у Армении карты минных полей только по Агдамскому району, в других районах сотни тысяч
Внешний вид iPhone 13 Pro будет напоминать предшественника, но с несколькими отличиями.
«Левада-центр» и Киевский международный институт социологии в ходе соцопросов, проведенных в мае и июне, выяснили отношение россиян и украинцев к фигуре Иосифа Сталина.
Министр обороны России Сергей Шойгу назвал взрывоопасной ситуацию в Европе — по его словам, необходимо принять решения по ее
Президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя активность НАТО у границ республики, призвал этот военно-политический блок не убаюкивать Минск
В сирийской провинции Латакия снова замечены российские дальние ракетоносцы Ту-22М3.
Космическая компания SpaceX бизнесмена Илона Маска рассчитывает, что примерно к сентябрю 2021 года проект спутникового интернета Starlink
Ученые опросили людей, перенесших ковид, об их пищевых привычках и выяснили, что вегетарианцы и мясоеды болеют по-разному.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал начало третьей фазы испытаний отечественной вакцины от коронавируса, сообщает Anadolu.