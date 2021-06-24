Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров сыграет на третьем этапе «Grand Chess Tour», который пройдет 7-11 июля в Загребе (Хорватия), одним из его соперников будет экс-чемпион мира Гарри Каспаров.

Турнир пройдет в зачете по рапиду и блицу.

Minval.az