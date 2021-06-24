Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров сыграет на третьем этапе «Grand Chess Tour», который пройдет 7-11 июля в Загребе (Хорватия), одним из его соперников будет экс-чемпион мира Гарри Каспаров.
Турнир пройдет в зачете по рапиду и блицу.
Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров сыграет на третьем этапе «Grand Chess Tour», который пройдет 7-11 июля в Загребе (Хорватия), одним из его соперников будет экс-чемпион мира Гарри Каспаров.
Турнир пройдет в зачете по рапиду и блицу.
Дата: 2021/06/24 13:02
Раздел: Спорт
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