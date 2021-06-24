Город Коканд в Узбекистане объявлен туристической столицей Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет), сообщается на правительственним портале Узбекистана.

Такое решение было принято сегодня на 6-м заседании министров туризма Тюркского совета в Коканде.

Заместитель премьер-министра Узбекистана, министр туризма и спорта Азиз Абдухакимов выдвинул кандидатуру города Коканда. Предложение было поддержано участниками, и Коканд был объявлен первой туристической столицей Тюркского совета.

Символический ключ был предоставлен мэру Коканда Маруфджону Усманову.

Minval.az