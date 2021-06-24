Информация о генетическом коде первого варианта коронавируса, который начал распространяться в китайском Ухане в конце 2019 года, была изъята из американских баз данных, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Речь идет об информации о генетических последовательностях коронавируса. Она поступила в Национальный институт здравоохранения США в марте 2020 года из Уханя — ее предоставили китайские власти.

Однако спустя три месяца исследователи из КНР отозвали эти сведения. Отзыв был обоснован тем, что информация о генетической последовательности была обновлена. И чтобы не было расхождения в данных, ее нужно заменить. В итоге первоначальные данные о SARS-CoV-2 были изъяты из американских баз.

Источники Bloomberg сообщили, что сам факт изъятия исходных данных по запросу из Китая вызывает озабоченность на фоне обсуждения происхождения коронавируса и версии об утечке из уханьской вирусологической лаборатории.

В Национальном институте здравоохранения подчеркнули, что подобная процедура изъятия информации является нормальной практикой: «Предоставившие результаты исследователи имеют право на свою информацию и могут потребовать ее изъятия». В институте отметили, что не могут выдвигать никаких предположений об отличных от официальных мотивах китайских ученых.

Агентство сообщило, что вирусолог из Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона Джесси Блум впоследствии смог восстановить удаленные из американских баз сведения. Но пока что они не пролили свет на происхождение коронавируса.

Гипотезу об искусственном происхождении вируса, вызвавшего пандемию COVID-19, американские власти выдвигали еще в прошлом году. В частности, экс-президент Дональд Трамп заявлял, что спецслужбы США обладают достаточными доказательствами, что коронавирус получил распространения после утечки из уханьской лаборатории. В ЦРУ и АНБ после этого сообщали, что у них нет прямых подтверждений этому.

В феврале группа международных экспертов Всемирной организации здравоохранения побывала в Ухане и посетила лабораторию, где в том числе исследуются разные типы коронавирусов. Весной ВОЗ представила доклад, в котором отвергла вероятность искусственного происхождения SARS-CoV-2. По данным организации, наиболее возможной версией является возникновение вируса среди популяции летучих мышей и передача его человеку через промежуточного носителя.

В конце мая британский и норвежский ученые Ангус Далглиш и Биргер Сёренсен заявили об обнаружении доказательств лабораторного происхождения коронавируса. По их версии, китайские ученые пытались повысить заразность коронавирусов. За основу они брали вирус от летучих мышей и добавили к нему «шип», позволяющий увеличить патогенность. Об этом, по словам ученых, говорит обнаруженная ими цепочка из четырех положительно заряженных аминокислот. Сёренсен утверждал, что в природе редко встречаются цепочки из трех таких аминокислот. Появление последовательности из четырех он назвал свидетельством искусственного происхождения вируса.

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