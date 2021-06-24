Деформированный взгляд армян на мир не перестает поражать. На этот раз отличился и.о. вице-премьера Тигран Авинян, изрекший в беседе с журналистами следующее: «Однозначно, что азербайджанские вооруженные подразделения должны быть выведены с суверенной территории Армении и мы не пожалеем усилий и энергии для решения этой задачи».

Ему и в голову не приходит взглянуть на ситуацию с обеих сторон. Ведь вооруженные силы Армении все еще находятся на нашей территории в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе, а также более четверти века оккупируют 7 сел Казахского района и Кярки в НАР.

Может следует взаимно признать территориальную целостность в международно-признанных границах и произвести ее делимитацию и демаркацию? Баку это давно предложил и до сих пор не получил из Еревана внятного и делового ответа. Если члены армянского правительства вместо реальной политики предпочитают пропагандистское пустословие, то вразумлять их придется азербайджанской армии. Пенять за негативные последствия этого армянским лидерам нужно будет только себя.

Расим Мусабеков

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Minval.az