Шеф Пентагона Ллойд Остин, выступая в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей американского Конгресса, заявил, что при подготовке предложений по оборонному бюджету США учитывались возможности новых войн.

«Министерство обороны должно быть готовым к тому, чтобы идти в ногу с нашими конкурентами… и при необходимости сражаться и выиграть следующую войну… не последнюю», — приводит слова министра «Интерфакс».

По словам Остина, бюджет учитывает необходимость уделять все более серьезное внимание Китаю, в связи с чем на «тихоокеанскую инициативу сдерживания» предусмотрено израсходовать более $5 млрд.

Министр отметил, что он «издал внутреннюю директиву», цель которой — «усилить сдерживание КНР, оживить нашу сеть региональных союзников и партнеров и ускорить разработку передовых возможностей и новых оперативных концепций».

Кроме того, в качестве приоритетных задач, учтенных при составлении бюджета, Остин назвал «противостояние враждебности со стороны России, особенно в киберпространстве». Он сообщил, что на кибербезопасность, операции в киберпространстве, а также исследования и разработки в области кибербезопасности предусмотрено выделение $10 млрд. Шеф Пентагона сказал также, что «с акцентом на космос, противоракетную оборону… наш бюджет также поможет нам противостоять растущему потенциалу баллистических ракет таких стран, как Северная Корея и Иран».

Бюджетом, по словам Остина, предусмотрены «инвестиции в гиперзвуковое оружие, искусственный интеллект, микроэлектронику, технологии 5G, системы космического базирования, судостроение и ядерную модернизацию». Он отметил, что на модернизацию ядерной триады запланировано выделение почти $28 млрд, на исследования, разработки и испытания в области новых вооружений — $112 млрд.

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