Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) впервые признала, что детей и подростков можно вакцинировать от коронавируса.

Об этом следует из обновленных рекомендаций, опубликованных на сайте организации, передает «Газета.ру».

Согласно новым данным, дети и подростки в большинстве случаев переносят COVID-19 в более легкой форме по сравнению со взрослыми.

«Поэтому, если они не входят в группу с более высоким риском тяжелого COVID-19, их нужно вакцинировать в менее срочном порядке, чем пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и медицинских работников», — сообщается в обновленных рекомендациях ВОЗ.

До этого в ВОЗ отмечали, что не обладают достаточными данного насчет использования вакцин для детей.

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