

Суд в США вынес первый приговор по делу о штурме Капитолия, 49-летняя женщина получила три года условно, сообщает газета Huffington Post.

Сообщается, что Анна Морган-Ллойд из штата Индиана осуждена на три года условно, во время этого срока ей запрещено владеть оружием, также она должна провести 120 часов на общественных работах и выплатить штраф в размере 500 долларов.

«Я бы просто хотела извиниться перед судом, американским народом и моей семьей. Я была там, чтобы мирно выразить поддержку президенту (Дональду) Трампу, и мне стыдно, что это (демонстрация — ред.) обернулась проявлением насилия. Я бы никогда не оказалась там, если бы знала, что все обернется так», — заявила она во время вынесения приговора.

Отмечается, что Морган-Ллойд признала себя виновной по одному пункту обвинения в связи с вторжением в здание Капитолия.

Шестого января группа поддерживающих бывшего президента США Дональда Трампа избирателей ворвалась в Капитолий, более 140 человек пострадали, пятеро погибли. В связи с инцидентом власти расследуют более 170 дел. Трампу объявили импичмент в контролируемой демократами палате представителей, но сенат, где демократов лишь половина, Трампа оправдал за недостаточностью голосов.

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