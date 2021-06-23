Американка Мариам Томпсон, бывшая переводчица на одном из американских военных объектов в Ираке осуждена за выдачу секретной информации ливанскому движению «Хезболлах», передает ТАСС.

Она сообщила радикалам данные об операции 2020 года, когда был убит убит командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани.

«Мариам Томпсон была приговорена сегодня к 23 годам тюрьмы за передачу секретной информации о национальной обороне с целью помочь иностранному правительству», — говорится в сообщении минюста США.

Как выяснили следователи, женщина передала эти данные мужчине, с которым у нее были романтические отношения. При этом она знала, что он имеет отношение к «Хезболлах». Имея доступ к информации, она собрала информацию о лицах, которые помогли США выследить и установить местоположение командующего «Аль-Кудс». Что именно она успела сообщить своему знакомому, не уточняется.

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