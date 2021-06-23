

Крупнейшее продемократическое издание Гонконга — газета Apple Daily — объявила о закрытии. Об этом сообщает Би-би-си.

В середине июня в офисах газеты провели обыски из-за утверждений о том, что несколько статей издания нарушили закон о национальной безопасности. Полиция задержала главного редактора и еще пятерых руководителей, а активы, связанные с газетой, были заморожены.

Газета прекратит издаваться с 24 июня — на два дня раньше, чем ожидалось ранее. Руководство Apple Daily решило прекратить работу сразу после полуночи, «принимая во внимание безопасность персонала». «Компания благодарит своих читателей за их верную поддержку и наших журналистов, сотрудников и рекламодателей за их преданность на протяжении последних 26 лет», — говорится в заявлении газеты.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что закрытие газеты стало «страшным ударом по свободе выражения мнений в Гонконге».

Apple Daily была одной из немногих либеральных газет Гонконга. Таблоид совмещал на своих страницах информацию о продемократическом движении Гонконга, журналистские расследования в отношении лиц, находящихся у власти, и истории о знаменитостях. Ее владелец, миллиардер Джимми Лай активно поддерживал протесты против возрастающего влияния материкового Китая. В апреле суд в Гонконге приговорил медиамагната и миллиардера и еще нескольких политических активистов к разным срокам лишения свободы за организацию незаконных акций протеста.

Minval.az