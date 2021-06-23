

В рамках третьего тура группового раунда Евро-2020 состоялись два матча квартета Е.

Сборная Испании разгромила Словакию и со второго места вышла в 1/8 финала турнира. Во втором поединке лидер группы — Швеция — минимально обыграла Польшу.

Такие результаты напрямую повлияли на положение сборной Украины в таблице третьих мест.

Подопечные Андрея Шевченко заняла итоговую четвертую строчку в этом списке и впервые в своей истории пробились в плей-офф Евро.

В 1/8 финала Украина, скорее всего, сыграет против Швеции. Но если Португалия не выйдет в плей-офф (проиграет с разницей в четыре гола и больше в последнем туре), то команда Шевченко встретится с Францией.

Minval.az