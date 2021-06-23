

Турция распространила уведомление по международной автоматизированной системе оповещения NAVTEX для капитанов судов, следующих через Эгейское море.

​​​​​​​В структурах безопасности Турции заявили, что Греция не выполняет условия договоренностей, что приводит к эскалации напряженности в регионе.

«Вопреки условиям Афинского меморандума о взаимопонимании от 1988 года, власти Греции в туристический сезон объявили часть международных вод Эгейского моря зоной военных учений. В качестве ответного шага, Турция 22 июня распространила ответное уведомление Navtex также объявив международные воды Эгейского моря зоной учений», — отметили источники в Анкаре.

В соответствии с Афинским меморандумом о взаимопонимании, стороны обязались соблюдать мораторий на учения в туристический сезон, чему следовала Турция и учла данное обстоятельство при планировании учений на период с 15 июня по 15 сентября 2021 года. Однако Греция игнорировала договоренности, передает «Анадолу».

Несмотря на соответствующие инициативы турецкой стороны по дипломатическим каналам, Афины не изменили своей позиции по вопросу учений в Эгейском море, что вынудило Анкару к ответным действиям.

Minval.az