

Международный аэропорт «Нахчыван» передан в подчинение Кабинета министров Нахчыванской Автономной Республики.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов, передает пресс-служба Кабмина.

Международный аэропорт «Нахчыван» выведен из подчинения закрытого акционерного общества «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL).

ЗАО «Азербайджанские Авиалинии», Минтранспорта, связи и высоких технологий, Минэкономики и Кабмину НАР поручено решить вопросы, вытекающие из данного постановления, в соответствии с требованиями законодательства.

Постановление вступает в силу с 1 июля 2021 года.

Minval.az