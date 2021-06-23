«Левада-центр» и Киевский международный институт социологии в ходе соцопросов, проведенных в мае и июне, выяснили отношение россиян и украинцев к фигуре Иосифа Сталина.

56% опрошенных россиян сказали, что они «скорее согласны» или «полностью согласны» с суждением, что «Сталин был великим вождем». Среди опрошенных украинцев так ответили 16%. Обратного мнения придерживаются 14% россиян и 40% украинцев.

С 2016 года доля россиян, которые так или иначе согласны с тем, что Сталин — великий вождь, выросла в два раза: с 28% до 56%, а доля тех, кто так не считает, сократилась с 23% до 14%.

Иосиф Сталин с 2012 года постоянно занимает первое место в рейтинге «Самые выдающиеся личности в истории», который составляет «Левада-центр» на основе опроса россиян.

По результатам последнего исследования, представленного в июне, 39% россиян считают Сталина выдающейся личностью.

Minval.az