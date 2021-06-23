Ученые из Техасского университета выявили характерный для мужской части населения симптом COVID-19, пишет Express со ссылкой на исследование.

Авторы работы выяснили, что коронавирус может поражать семенники больного. К таким выводам они пришли после опытов на хомяках. По их данным, были зафиксированы случаи, когда заразившиеся коронавирусом мужчины жаловались на боли в паховой области, а в некоторых отчетах отмечали снижение уровня тестостерона.

Хомяков часто используют для моделирования течения COVID-19 у людей. Вирус за неделю обнаружили в семенниках всех инфицированных грызунов, однако затем его концентрация снизилась. Авторы исследования предполагают, что у мужчин с легким и средним течением болезни может наблюдаться такая же симптоматика. В будущем они намерены смоделировать состояния, связанные с тяжелой формой COVID-19. Речь идет о таких заболеваниях, как ожирение и диабет, а также о воздействии различных штаммов SARS-CoV-2.

«Учитывая масштабы пандемии коронавируса, крайне важно изучить, как он может повлиять на тестикулы, оценить влияние на тяжесть заболевания и репродуктивную функцию, а также возможность передачи половым путем», — заявил ведущий автор работы Рафаэль Крун Кампос.

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