Внешний вид iPhone 13 Pro будет напоминать предшественника, но с несколькими отличиями. Реалистичные рендеры, созданные на основе утекшей информации о смартфоне, опубликованы на YouTube-канале Concept Creator.

Дизайн будущего топового смартфона Apple в целом перекликается с iPhone 12 Pro — это все тот же «квадратный» корпус, матовая стеклянная панель и глянцевые металлические торцы. Однако, значительно уменьшен экранный вырез, а вот камерный блок больше выступает над задней крышкой, что говорит о применении новой оптики.

Все смартфоны серии iPhone 13 получат OLED-дисплеи, а Pro-модели — с повышенной герцовкой. За производительность будет отвечать однокристальная платформа Apple A15 с использованием 5-нм технологического процесса, пишет «РИА Новости».

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