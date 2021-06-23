При решающем вкладе России был остановлен конфликт в Нагорном Карабахе.

Об этом заявил сказал президент России Владимир Путин на Девятой Московской конференции по международной безопасности.

По словам Путина, Россия никогда не забывает об ответственности, которую она несет за безопасность соседних стран, и намерена и дальше содействовать деэскалации региональных конфликтов.

Он отметил, что урегулирование региональных конфликтов, которому активно содействует Россия, является важным аспектом обеспечения глобальной безопасности.

Путин напомнил, что благодаря российской военной помощи удалось освободить большую часть территорий Сирии от международных террористов и не допустить распада сирийского государства, а политико-дипломатическая работа в рамках Астанинского формата вместе с Турцией и Ираном позволила начать процесс сирийского урегулирования под эгидой ООН. Также при решающем вкладе России был остановлен конфликт в Нагорном Карабахе.

«Российские миротворцы надежно гарантируют мир и безопасность в регионе, многое делают для улучшения гуманитарной ситуации, разминирования территории и восстановления социальной инфраструктуры», — отметил президент.

Minval.az