Президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя активность НАТО у границ республики, призвал этот военно-политический блок не убаюкивать Минск историями про оборонительные учения и миролюбие.

«И не надо нас убаюкивать историями про оборонительные учения и миролюбие НАТО, мы этого наелись с 41-го года, когда мы вам верили и не извлекли уроков из истории, после победы подарив вам Восточную Европу — так называемые страны Варшавского договора — в обмен на ваши обещания, что вы никогда не сделаете шага в нашем направлении и не будете, как модно сейчас говорить, расширять НАТО на восток. Вы как минимум лжецы, максимум — подлецы. Вы все время врали, вы нас обманывали, а сегодня — не получится. Мы сделаем все, чтобы защитить свою землю», — сказал Лукашенко в Бресте ходе церемонии, посвященной 80-летию начала Великой Отечественной войны. Трансляцию мероприятия вел телеканал «Беларусь 1».

В Минске, по его словам, видят, что коллективный Запад продолжает «грезить» о новом «броске на Восток», мировом господстве и захвате богатых ресурсов восточнее Беларуси.

«И вот эти наши сыновья, которые здесь стоят под флагами победителей, запомните, сделают все для того, чтобы вы жили спокойной жизнью на своей земле (в Беларуси – ред.). Вы — украинцы, белорусы и русские, поляки, евреи, татары. Все, кто живет здесь на этой земле. Это ваша земля. Вас нигде не ждут, и не верьте этим обещаниям, что, выдав, например, «карту поляка», вас там примут с распростертыми руками. Некоторых «приняли», еле успели домой добежать. Это ваша земля, берегите, белорусы, ее, цените. Потому что она принадлежит не только нам. Она принадлежит нашим детям и внукам», — добавил Лукашенко (цитата по РИА Новости»).

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