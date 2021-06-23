Президент Филиппин Родриго Дутерте в ходе телеобращения к согражданам пообещал лишить свободы тех из них, кто откажется вакцинироваться от коронавируса. Об этом во вторник, 22 июня, информировало агентство Reuters.

«Вы выбираете — вакцинация, или я отправляю вас в тюрьму… Не поймите меня неправильно, в этой стране кризис. Меня просто раздражают филиппинцы, которые не прислушиваются к правительству», — заявил Дутерте.

Также глава государства продлил свой запрет на очное обучение школьников. Свои решения он объяснил тем, что Филиппины сейчас борются с одной из крупнейших в Азии вспышек СOVID-19.

В то же время, по данным издания, ряд чиновников Министерства здравоохранения, призывая филиппинцев прививаться от инфекции, подчеркивают, что этот шаг абсолютно добровольный.

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