Саудовцы, участвовавшие в убийстве саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи, прошли боевую подготовку в США в рамках контракта, одобренного госдепом, пишет газета New York Times ссылкой на документы и источники.

По данным издания, подготовку четырех саудовцев проводила охранная компания Tier 1 в Арканзасе. По заявлению компании, она включала в себя стрельбу, противодействие атаке и предназначалась для обеспечения более надежной охраны и защиты саудовских лидеров. Один человек, знакомый с курсом обучения, заявил, что помимо этого саудовцев готовили к слежке и ближнему бою.

Госдепартамент США выдал лицензию компании Tier 1 на проведение военной подготовки саудовской королевской гвардии в 2014 году. Обучение продолжалось как минимум в течение первого года президентства Дональда Трампа, пишет New York Times.

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