

Американская компания Apple прекратила производство модели смартфона iPhone 12 Mini из-за низкого уровня продаж. Об этом в понедельник сообщила маркетинговая компания TrendForce.

По ее данным, Apple прекратила производить данную модель во втором квартале 2021 года, так как показатели продаж значительно уступали продажам других моделей той же серии — iPhone12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

Как сообщили в TrendForce, вероятно, в рамках новой серии iPhone 12s компания представит три модели, однако откажется от выпуска мини-версии смартфона.

Apple представила обновленную модель своего смартфона — iPhone 12 — в октябре 2020 года. Тогда же были представлены его уменьшенная версия iPhone 12 Mini, флагманская модель iPhone 12 Pro и его увеличенная версия iPhone 12 Pro Max.

Minval.az