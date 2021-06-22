

Генетическая несовместимость стала причиной отсутствия общих детей у оперных певцов Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова.

Об этом азербайджанский тенор рассказал в YouTube-шоу певицы Валерии «Между нами».

«Всё так красиво, но мы на генетическом уровне абсолютно не совместимы. Мы отдельно можем иметь детей, а вместе нет. Мы испробовали всё абсолютно — не получилось», — признался Юсиф Эйвазов.

По словам Эйвазова, им предлагали обратиться к услугам суррогатного материнства, но он отказался.

«Я не хочу иметь ребёнка от другой женщины, потому что все равно это будет не её (Нетребко, — прим. NEWS.ru) ребёнок», — отметил певец.

Юсиф Эйвазов также рассказал, что у него сложились прекрасные отношения с сыном Нетребко Тьяго, которого она родила от уругвайского баритона Эрвина Шротта. 12-летний мальчик страдает аутизмом. Он не сразу принял нового супруга матери, понадобилось время.

«Я начал его воспитывать. Была пара серьезных моментов, когда случилось такое противостояние, но я всё-таки взял его за жабры и с тех пор всё хорошо», — отметил певец. Юсифа ребёнок называет папой.

«Я как-то пришёл за ним в школу. Он меня увидел, потом подходит, берёт за руку, ведёт к учительнице и говорит: «Мередит, это мой папа». И я понял в тот момент, что это не просто мой пасынок, не просто сын женщины, которую я люблю, а это мой ребёнок», — признался Эйвазов.

Юсиф Эйвазов — азербайджанский оперный певец, драматический тенор, народный артист Азербайджана. Эйвазов выступает на известных оперных площадках, таких как Метрополитен-опера, Ла Скала, Венская государственная опера, Большой театр, Парижская национальная опера и других. Обладатель гран-при международного конкурса в Италии, обладатель почётной медали имени Джанандреа Гаваццени. В 2012 году победил в VI Международном конкурсе вокалистов имени Бюльбюля в Баку.

Эйвазов и Нетребко поженились в декабре 2015 года. Их знакомство состоялось в феврале 2014 года в Риме на репетиции, помолвка произошла летом того же года в Зальцбурге. Живут вместе в Вене.

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