

Католические епископы США намерены подготовить документ, согласно которому поддерживающим аборты и эвтаназию политикам могут запретить причащаться.

Соответствующий документ американское духовенство обсудило на генеральной ассамблее Конференции католических епископов США. Его действие распространяется на всех католиков, занимающих общественно-значимые должности.

Прежде всего под него подпадает американский президент Джо Байден, который, по данным СМИ, еженедельно участвует в мессе и при этом открыто поддерживает аборты.

«Евхаристия (причастие — ред.) — это сам Христос. Это личность, которую мы встречаем», — заявил в ходе пленарного заседания апостольский нунций (посол Ватикана) в США Кристоф Пьер. Его слова приводит официальный сайт Конференции.

Minval.az