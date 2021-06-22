

В Израиле проведены испытания боевой лазерной установки авиационного базирования. В сообщениях израильских СМИ говорится о том, что боевой лазер был установлен на борту лёгкого одномоторного самолёта Cessna 208B «Гранд Караван» (номер 4X CZE). Это самолёт американской разработки, который используется в различных модификациях, в том числе грузопассажирской. В нескольких странах мира, включая США и Бразилию, эти легкомоторные самолёты применяются и в военных целях – например, в качестве лёгких штурмовиков.

В Израиле решили использовать Cessna 208B в качестве платформы для испытания перспективного оружия. Остановили свой выбор на турбовинтовом самолёте в связи с тем, что скоростные параметры его показались разработчикам боевого лазерного оружия подходящими для применения лазерного оружия.

В качестве цели использовался беспилотник, который был запущен со специальной катапульты. БПЛА двигался над морем, где и был обнаружен с целью последующего применения по нему боевой лазерной установки. Испытания прошли успешно.

В представленном ролике можно видеть, как лазерный луч в течение определённого времени воздействует на дрон, в результате чего цель оказывается поражённой. Беспилотник приходит в неконтролируемое вращение и на большой скорости падает в море.

В центре управления результат применения боевого лазера встретили аплодисментами. При этом не отмечено, в течение какого времени луч лазера воздействовал на дрон, чтобы тот в итоге оказался сбит.



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