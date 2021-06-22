

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в связи с 80-летием начала Великой Отечественной войны обсудили тему совместных усилий для безопасности в Европе. Как сообщает пресс-служба Кремля, телефонный разговор лидеров двух стран состоялся по инициативе германской стороны.

В сообщении пресс-службы российского президента отмечается, что Меркель «выразила чувства сопереживания в связи с неисчислимыми бедами и страданиями, которые принесла развязанная нацистским режимом война».

«Констатировано, что для судеб послевоенной Европы ключевое значение имело преодоление взаимной вражды и примирение российского и германского народов. Акцентировано, что и сейчас обеспечение безопасности нашего общего континента возможно лишь совместными усилиями», — указано в сообщении Кремля.

По данным пресс-службы, «с обеих сторон подчеркнута важность сохранения исторической памяти о трагических событиях тех лет». «При этом Владимир Путин сказал, что в России оценили участие Ангелы Меркель и президента Франка-Вальтера Штайнмайера в памятных мероприятиях в Германии», — добавили в Кремле.

Minval.az