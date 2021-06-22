

В своем выступлении на летней сессии ПАСЕ генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич подчеркнула необходимость предоставления Арменией минных карт освобожденных территорий Азербайджана.

Мария Пейчинович-Бурич отметила, что наличие мин в зоне конфликта в прошлом оказывает большое влияние на жизнь людей.

«Не следует забывать, что очень важно получить карты минных полей и очистить от мин территорию. В противном случае люди не смогут туда вернуться и жить там».

Генеральный секретарь поприветствовала обмен задержанными и минными картами между Азербайджаном и Арменией: «Это почти первый символический и очень важный гуманитарный шаг между двумя странами. Надеюсь, что это будет продолжаться», — цитирует ее АПА.

Генсек подчеркнула, что Совет Европы заинтересован в поиске решений для установления долгосрочного и прочного мира между Азербайджаном и Арменией.

Она отметила, что последствия войны всегда тяжелы, и для заживления ран и восстановления доверия требуется время.

«Мы поддерживаем работу Минской группы. Сразу после установления мира между двумя сторонами наши представители посетили Баку и Ереван. Постконфликтная обстановка очень сложная, и то, что мы можем сделать как Совет Европы — укрепить доверие в местах, затронутых конфликтом», — подчеркнула генеральный секретарь.

Minval.az