

В Копенгагене неизвестные раскрасили памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко в цвета российского флага и добавили надписи «Krim er Russisch» и «Fuck NATO».

По странному стечению обстоятельств, первыми осквернение памятника в центральном парке Эстре Анлег заметили не датские полицейские, а представители украинского посольства.

По этому поводу они обратились к правоохранительным органам Дании, потребовав начать немедленное расследование и наказать неизвестных вандалов. Соответствующее обращение было обнародовано на странице диппредставительства в Facebook.

Также украинские дипломаты сориентировали датских стражей порядка, где именно им следует искать злодеев. В посольстве считают, что произошедшее может быть связано с матчем Дания — Россия.

Minval.az