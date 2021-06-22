

22 июня после посещения разрушенного в результате армянской оккупации Физулинского района Верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Ангел Моратинос побывал в освобожденном от оккупации Агдамском районе.

Целью визита было ознакомление с последствиями учиненного вооруженными силами Армении во время оккупации вандализма, уничтожения историко-культурного и религиозного наследия Азербайджана.

Специальный представитель президента Азербайджанской Республики Эмин Гусейнов дал Мигелю Ангелу Моратиносу подробную информацию о предстоящих строительных работах в Агдаме. Моратинос ознакомился с генпланом города Агдам, сообщает Репорт.

Согласно генплану, территория Агдама составит 1 750 га, пригородных садов — 2 450 га. Здесь будет создана умная и устойчивая социальная инфраструктура. В городе планируется построить 15 школ и детских садов.

Minval.az