В ЮНЕСКО рекомендовали включить Венецию и Будапешт в список объектов Всемирного наследия, которые «находятся под угрозой», сообщает «Интерфакс».

Соответствующие рекомендации будут рассмотрены комитетом Всемирного наследия ЮНЕСКО, заседание которого состоится с 16 по 31 июля в Китае.

Отмечается, что предложение о внесении Венеции связано с последствиями массового туризма.

В Будапеште внимание экспертов сосредоточено на берегах Дуная и квартале, в котором расположена Будайская крепость.

При этом, предложено исключить из этого списка порт Ливерпуля и резерват «Селус» в Танзании.

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