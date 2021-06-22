Шерхан-Бандар, таможенный и торговый переход на таджикско-афганской границе, во вторник перешел к талибам. Власти Хатлонской области Таджикистана заявляют, что ситуация на этом участке госграницы остается спокойной, пограничники ведут службу в обычном режиме.

О взятии важного таможенного и торгового перехода боевиками радикального движения «Талибан» сообщило афганское агентство «Khaama press». Власти Афганистана пока не подтвердили и не опровергли информацию о падении Шерхан-Бандара.

Шерхан-Бандар является важным торгово-перевалочным пунктом между Таджикистаном и Афганистаном, через который проходит таможенный импорт Таджикистана из Южной и Юго-Восточной Азии, включая Пакистан и Иран.

Источник в администрации района Джайхун Хатлонской области, который граничит с Шерхан-Бандаром, 22 июня сообщил радио «Свобода», что ситуация на границе остается спокойной, пограничники ведут службу в обычном режиме.

Он опроверг сообщение ряда СМИ о том, что после захвата Шерхан-Бандара талибами некоторые афганские чиновники укрылись в Таджикистане.

По данным AP, талибы захватили десятки районов Афганистана с 1 мая, когда США и НАТО начали процесс вывода своего контингента из страны. Такие районы, как и Имам Сахиб, имели важное значение по причине их близости к дорогам и крупным городам.

Minval.az