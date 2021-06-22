Азербайджанский режиссер Чингиз Расулзаде сообщался в возрасте 49 лет. О кончине режиссера сообщил исполнительный директор киностудии ButaFilm Видади Рустамов.

Расулзаде родился 20 февраля 1972 года. Окончил Азербайджанский государственный университет культуры и искусств по специальности графический художник, а также Всероссийский государственный институт кинематографии по специальности кинорежиссер.

Чингиз Расулзаде — режиссер и автор сценария короткометражного художественного фильма «Мимы о жизни» (2002 год), документальной киноленты «Жесты…Примирение» (2005 год). Снятый им в 2009 году фильм «Куклы» участвовал в ряде международных кинофестивалей.

Minval.az