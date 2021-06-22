Соединенные Штаты приступили к размещению оружия на создаваемой на севере Польши в Редзиково базе противоракетной обороны, сообщило Агентство по ПРО.

«Началась установка оружия наземной системы (ПРО) Aegis в Польше», — говорится в сообщении.

По данным агентства, в марте на базе Редзиково на севере Польши была уже завершена и протестирована работа радара SPY-1D(V) и системы управления огнем (FCS).

Строительство базы наземной противоракетной обороны завершится в 2022 года. Проект уже готов примерно на 95%

Американская база ПРО в Польше предназначена для обнаружения, отслеживания и перехвата баллистических ракет.

Minval.az