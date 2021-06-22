Президент Ильхам Алиев подписал указ о создании Управления Шушинского городского государственного заповедника.

Уставный фонд Управления составляет 1 миллион манатов и формируется за счет средств государственного бюджета.

50 процентов платы, полученной Управлением за предоставление в аренду госимущества, перечисляются в госбюджет, остальная часть остается в распоряжении Управления.

Расходы на организацию и поддержание деятельности Управления финансируются из государственного бюджета и других источников, не запрещенных законом.

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