В ближайшие дни российские пограничники будут размещены на Гегаркуникском участке армяно-азербайджанской границы, после чего армянские и азербайджанские вооруженные силы будут отведены от границы зеркальным способом. Об этом радио «Азатутюн» утверждает губернатор Гегаркуникской области Армении Гнел Саносян.

«Работа по размещению российских коллег ведется, ситуация будет урегулирована. Это результат трехсторонних переговоров, параллельно с которыми идет процесс», — сказал он.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сказал изданию, что у него нет дополнительных сведений. «Только то, что сказал губернатор», — отметил он.

Minval.az