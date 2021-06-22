Космическая компания SpaceX бизнесмена Илона Маска рассчитывает, что примерно к сентябрю 2021 года проект спутникового интернета Starlink обеспечит непрерывное бесперебойное покрытие по всему миру. Об этом Reuters сообщила президент и главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл.

«Мы успешно развернули примерно 1800 спутников, и как только они выйдут на рабочую орбиту, у нас будет бесперебойное глобальное покрытие, это должно быть в районе сентября», — сказала Шотвелл на технологической конференции Macquarie Group.

Затем, говорит президент SpaceX, компания начнет работу с регулирующими органами, «чтобы войти в каждую страну и договориться о предоставлении телекоммуникационных услуг».

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