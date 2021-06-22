Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов обвинил Россию в желании сделать Черное море своим озером. Об этом он написал в Facebook.

Данилов рассказал, что был на приеме в честь прибытия в Одессу британского эсминца HMS Defender и получил «уникальный подарок».

«Капитан HMS Defender Винс Оуэн вручил мне исторический принт первой в мире британской карты Черного моря. Эта памятная вещь еще раз напоминает нам о том, что Черное море никогда не было и не должно быть «российским озером», как бы этого ни хотелось нашему соседу-агрессору», — заявил секретарь СНБО.

Он добавил, что в прошлом году Украина при прямой военно-политической поддержке Великобритании получила статус партнера расширенных возможностей НАТО.

«Безопасность Черноморского региона становится крепче в сотрудничестве с нашими партнерами — странами-членами НАТО», — заключил Данилов.

Minval.az