Пользователи сети пожаловались на сбой в работе сайте Google и других сервисов компании. Судя по данным сайта Downdetector, проблема произошла утром 22 июня.
Неполадки произошли у жителей Азербайджана, Польши, Украины, России, Беларуси и Финляндии.
Пользователи сети пожаловались на сбой в работе сайте Google и других сервисов компании. Судя по данным сайта Downdetector, проблема произошла утром 22 июня.
Неполадки произошли у жителей Азербайджана, Польши, Украины, России, Беларуси и Финляндии.
Дата: 2021/06/22 10:48
Раздел: Наша жизнь
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