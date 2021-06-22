Пользователи сети пожаловались на сбой в работе сайте Google и других сервисов компании. Судя по данным сайта Downdetector, проблема произошла утром 22 июня.

Неполадки произошли у жителей Азербайджана, Польши, Украины, России, Беларуси и Финляндии.

Minval.az