Госдеп США от лица своего официального представителя Неда Прайса поздравили народ Армении с прошедшими парламентскими выборами и призвали уважать их результаты после подтверждения. Соответствующе сообщение размещено на сайте государственного департамента.

«Мы призываем армян всех политических убеждений уважать результаты этих выборов после их подтверждения, использовать законный процесс рассмотрения жалоб на выборы для решения проблем, вызывающих озабоченность, и избегать политических репрессий, поскольку Армения продолжает стремиться к суверенному, демократическому, мирному и процветающему будущему», — отмечается в сообщении.

Minval.az