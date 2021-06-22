Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Антониу Гутерриша в связи с переизбранием на пост генсека Организации Объединенных Наций (ООН).

«Азербайджан, как член ООН и нынешний председатель Движения неприсоединения, поддерживает борьбу организации с глобальными вызовами и ее активную позицию по вопросам, волнующим мировое сообщество, и будет продолжать вносить свой вклад в эту работу», — отметил президент.

Он также выразил уверенность, что деятельность Гутерриша и дальше будет служить укреплению роли ООН, как важного инструмента в поддержании мира и безопасности во всем мире и развитии международного сотрудничества.

Minval.az