США стоит быть более осторожными в трактовке сигналов, исходящих из Пхеньяна, чтобы избежать разочарования. Об этом говорится в опубликованном во вторник агентством ЦТАК заявлении заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, младшей сестры лидера КНДР Ким Чен Ына, передает ТАСС.

«Ошибочные ожидания, которые лелеют в Вашингтоне, станут причиной еще более горького разочарования, — отмечается в сообщении. — Похоже, что Соединенные Штаты трактуют ситуацию таким образом, чтобы успокоить самих себя».

В минувшее воскресенье помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала ABC заявил, что вашингтонская администрация посчитала интересным заявление лидера КНДР Ким Чен Ына о готовности Пхеньяна и к диалогу, и к противостоянию с властями США.

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