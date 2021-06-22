Власти США рассчитывают на взаимодействие с новым правительством Армении в целях развития двусторонних отношений и сотрудничества между двумя странами. Об этом заявил в понедельник глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс в связи с проведением в Армении внеочередных парламентских выборов, передает ТАСС.

«Мы призываем все стороны уважать верховенство закона и демократические принципы, а также с нетерпением ждем работы с новым правительством для развития наших двусторонних отношений и сотрудничества», — говорится в распространенном Госдепом письменном заявлении Прайса. «США привержены укреплению партнерства с Арменией на основе общих демократических ценностей. Мы высоко ценим Армению за прогресс, достигнутый в проведении реформ и усилиях по борьбе с коррупцией, и призываем Армению идти по этому пути», — добавил сотрудник американского внешнеполитического ведомства.

Прайс также поздравил жителей Армении с состоявшимися выборами и приветствовал «в целом положительную оценку миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ». Представитель Госдепа при этом отметил, что США «разделяют обеспокоенность БДИПЧ относительно высокой степени поляризации и провокационной риторики со стороны ключевых» участников выборов.

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