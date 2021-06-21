

Президент США Джо Байден продлил санкции против КНДР, сообщил Белый дом.

Как говорится в распространенном пресс-службой Белого дома письме Байдена парламентариям, необычайную угрозу для США продолжает представлять опасность распространения на Корейском полуострове материалов, пригодных для создания ядерного оружия. Политика КНДР дестабилизирует ситуацию в регионе, отметил Байден.

«По этой причине я решил, что необходимо продолжить режим санкций в отношении Северной Кореи», — говорится в документе, подписанном Байденом.

Minval.az