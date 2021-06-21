

Турецкая оборонная компания TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ) получила сертификат о компетентности компании в разработке крупногабаритных вертолетов, что облегчит продажу продукции компании местным и зарубежным клиентам.

Компания на протяжении многих лет реализует серию проектов по разработке вертолетов гражданского и военного назначения для нужд Турции.

Менеджер по утверждению проектов TUSAŞ Йетиш Уйсал рассказал агентству «Анадолу», что сертификация — это процесс, когда документально подтверждается пригодность воздушного судна к полету, последним этапом которого является предоставление сертификата соответствия.

Уйсал рассказал, что до выдачи сертификата соответствия Главное управление гражданской авиации должно удостовериться в компетентности компании, разрабатывающей проект, и выдать соответствующий документ.

«Мы гордимся тем, что получили этот документ. Наряду с продолжением тестирования комплектующих частей и программного обеспечения многоцелевого вертолета Gökbey интенсивно проводятся летные испытания. Результаты тестирования отслеживаются, фиксируются, а затем анализируются посредством самых современных технологий. Мы тщательно контролируем соответствие условиям сертификации каждого элемента. После завершения всех этих испытаний проект будет представлен в Главное управление гражданской авиации для получения сертификата соответствия. Это станет последним шагом, завершающим процесс разработки проекта», — сказал Уйсал.

Уйсал рассказал, что компания TUSAŞ получила сертификат о компетентности компании еще в 2014 году, при разработке учебно-боевого самолета Hürkuş.

«Сейчас же мы получили этот сертификат для вертолета Gökbey. Отныне при разработке легкого самолета или крупного вертолета компании нет необходимости получать сертификат о компетентности. Однако для каждого самолета и вертолета нужно получить сертификат соответствия», — сказал Уйсал.

Сертификат соответствия, по словам Уйсала, свидетельствует о пригодности летательного аппарата к полету.

«Это гарантия безопасности летательного аппарата, и клиенты могут со спокойной душой приобретать их. Сертификат также гарантирует непрерывность пригодности к полету. Клиенты могут с уверенностью пользоваться вертолетом, это важно для поставок товара на мировой рынок», — сказал он.

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