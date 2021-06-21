

Сборная Украины потерпела в Бухаресте поражение от игроков команды Австрии в заключительном матче группового турнира чемпионата Европы по футболу. Игра завершилась со счетом 0:1 в пользу австрийцев.

На 21-й минуте мяч в ворота украинцев отправил Кристоф Баумгартнер, он стал самым молодым автором гола на этом турнире, а также самым молодым австрийцем, забившим на чемпионатах Европы. Сборная Австрии впервые вышла в плей-офф чемпионата Европы по футболу.

По результатам группового этапа сборная Австрии набрала 6 очков, заняв второе место в турнирной таблице, а украинцы с 3 очками оказались на третьей строчке.

В 1/8 финала Евро-2020 австрийцы сыграют с командой Италии. Матч состоится 26 июня в Лондоне.

Украинская сборная пока сохраняет шансы на выход в плей-офф, куда уже точно попали сборные Нидерландов, Италии, Уэльса и Австрии.

Minval.az