

Федерация футбола Турции (TFF) выразила признательность азербайджанскому народу за активную поддержку турецкой сборной во время матчей, прошедших в рамках ЕВРО-2021 на Бакинском олимпийском стадионе.

Об этом сообщает сайт TFF.

«Азербайджан продемонстрировал беспримерное братство, когда трибуны во время двух матчей ЕВРО-2021 с участием турецкой сборной в Баку окрасились в цвета государственного флага Турции. Азербайджан, оказавший большую поддержку нашей команде, Федерации и всему турецкому народу, встретивший нас с большим гостеприимством, еще раз напомнил, что мы — «одна нация, два государства», — говорится в сообщении, передает Тренд.

Помимо этого, в публикации федерации также выражается признательность президенту Ильхаму Алиеву, который вместе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом присутствовал на игре сборных Турции и Уэльса.

Minval.az