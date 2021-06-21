Оппозиционная партия «Светлая Армения», представленная 17 депутатами в действующем парламенте, признала свое поражение на прошедших в воскресенье досрочных парламентских выборах.

«Партия «Светлая Армения» уважает решение народа, и заявляет, что продолжит держать в своей повестке вопрос внутриполитической солидарности, восстановления единства в стране», — говорится в заявлении партии, распространенном в понедельник.

Партия пожелала прошедшим в новый парламент силам эффективной работы.

«Мы продолжим играть роль во внутриполитических процессах и будем готовиться к выборам в органы местного самоуправления осенью», — отметили в политсиле.

В досрочных выборах 20 июня «Светлая Армения» получила 1,13% голосов избирателей, не преодолев необходимый пятипроцентный барьер.

Minval.az