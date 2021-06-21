Пока рано оценивать влияние итогов парламентских выборов в Армении на ситуацию в Карабахе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Выборы только что состоялись. Пока еще не понятно, как эти результаты скажутся на оформлении политической жизни в новых условиях, давайте дождемся, когда там будет правительство», — сказал он в понедельник на пресс-конференции в Москве.

По словам министра, «мы, по крайней мере, исходим из того, что трехстороннее соглашение, прекратившее войну, равно как и второе трехстороннее соглашение, запустившее процесс согласования конкретных форм раскрытия всей экономической деятельности и снятия блокады, — они работают, и они отвечают интересам всех вовлеченных сторон».

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