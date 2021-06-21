Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал йогу щитом против коронавируса. Его заявление опубликовано на Youtube-канале AFP.

«Когда я говорю с воинами передовой — с врачами, они рассказывают, что используют йогу как щит в борьбе с коронавирусом», — отметил политик. По его словам, медицинские работники также применяют практики йоги, чтобы укрепить свои силы и ускорить восстановление пациентов после болезни.

1 июня гуру йоги Свами Рамдев (также известен как Баба Рамдев) заверил, что от COVID-19 можно излечиться йогой. Создатель целой бизнес империи, связанной с традиционной индийской народной медициной, раскритиковал фармацевтов: он счел разработку вакцин от коронавируса глупой и бессмысленной наукой, из-за которой погибли тысячи индийцев.

Minval.az